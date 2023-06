DFB-Nachwuchs Trainer Di Salvo wägt ab: Wer wird der EM-Kapitän der U21?

Am kommenden Donnerstag startet Deutschland als Titelverteidiger gegen Israel in die Europameisterschaft. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Am Sonntag bricht das Team aus Südtirol nach Georgien auf. Das große Ziel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Für Olympia qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich die besten drei Nationen, England kann das Ticket nicht lösen.