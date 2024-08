Wenn Liebe giftig wird Toxische Beziehungsmuster erkennen und überwinden

In der Paartherapie geht es in solchen Beziehungen darum, gemeinsam mit den Partnern herauszufinden, ob die Beziehung verbessert werden kann und welche Veränderungen nötig sind. Ein erster Schritt wäre es dann, über die eigenen Ängste zu sprechen, die Ängste des Partners in Bezug auf Bindungen anzuerkennen und ernst zu nehmen, ohne sie infrage zu stellen. Diese Ängste wurzeln laut Boettcher oft in vergangenen Bindungserfahrungen und können in Konfliktsituationen stark belasten, da sie eine grundlegende Unsicherheit hervorrufen.