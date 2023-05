Tischtennis-WM Tischtennis-Star Ovtcharov scheidet bei WM früh aus

Trotz dieser Niederlage hat Ovtcharov in Durban noch eine Medaillen-Chance: Im Doppel zog er am Mittwochnachmittag zusammen mit Patrick Franziska ins Viertelfinale ein. Die beiden deutschen Nationalspieler besiegten die Japaner Shunsuke Togami und Yukiya Uda in 3:2 Sätzen.