Wasser ist das A und O Tipps gegen Hitze: Wie ältere Menschen gut durch den Sommer kommen

Ein weiterer Tipp: in Hitzeperioden das Gewicht im Blick behalten. „Ältere Personen ab 65 Jahren sollten sich jeden Tag zur Kontrolle auf die Waage stellen und ihr Körpergewicht messen, um einen Flüssigkeitsverlust rechtzeitig zu erkennen“, rät Gefäßchirurg Rolf Weidenhagen von der DGG. Wer also bemerkt, dass die Zahl niedriger wird, ohne dass er oder sie etwas am Essverhalten geändert hat, sollte mehr trinken. Am besten eignen sich Getränke wie Wasser, Tee oder Saftschorlen. Sind sie lauwarm, verträgt der Körper sie an heißen Tagen am besten.