2. Liga Teuchert führt Hannover zum ersten Auswärtssieg des Jahres

Die Niedersachsen, die in den vergangenen zwölf Spielen zuvor nur einen Sieg feiern konnten, kamen gleich mit dem ersten Angriff zur 1:0-Führung. Torjäger Teuchert traf nach Vorarbeit von Louis Schaub mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Angetrieben von den Fans im voll besetzten Stadion erzwang Stürmer-Oldie Klos in der intensiven Partie den Ausgleich im Nachschuss. Mit einem Handelfmeter brachte Teuchert sein Team mit dem 12. Saisontreffer erneut in Führung, ehe Schaub mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. In der Schlussphase sah Hannovers Yannik Lührs noch die Rote Karte.