Für präzise Linien „test“: Guter Eyeliner muss nicht teuer sein

Uta Janisch, Kosmetikerin und Vorsitzende des Bundesberufsverbands der KosmetikerInnen in Deutschland (BBVKD), rät in der „test“, beim Auftragen das Lid am besten mit der einen Hand bei geschlossenem Auge behutsam zu straffen. Die andere Hand zieht den Lidstrich dann Schritt für Schritt nah am Wimpernkranz vom inneren Augenwinkel zum äußeren.