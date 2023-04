Borussia Dortmund Terzic: „Fühlt sich viel besser an, zu Hause zu spielen“

„Es wird nicht gepfiffen. Es wird gesungen, es wird gejubelt, es wird gehüpft. So stellen wir uns davor“, sagte Terzic. Er habe aber durchaus gespürt, dass diese Stimmung in den vergangenen beiden Wochen auf der Kippe stand. „Ich habe vor der Saison gesagt: Lasst uns so positiv sein wie noch nie. Das fühlte sich in den letzten 14 Tagen nicht so an. Berechtigterweise“, sagte Terzic mit Blick vor allem auf das 3:3 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart: „Es war nicht selbstverständlich, dass wir heute von Beginn an diesen Support bekommen haben. Dafür wollten wir etwas zurückgeben.“