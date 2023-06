Prozess Termin: Verhandlung um möglichen Impfschaden abgesagt

Die mündliche Verhandlung in dem Hamburger Fall sollte nach Angaben von Biontech die bundesweit erste in solch einem Verfahren wegen des Impfstoffs Comirnaty sein. Der Anwalt der Klägerin vertritt nach eigenen Angaben deutschlandweit Mandanten in weit mehr als 1000 Verfahren wegen möglicher Impfschäden.