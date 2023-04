Nach langer Planung Surfen in Hannover: Die Leinewelle wurde eröffnet

Vorbild des Projekts war die Münchner Eisbachwelle, die schon lange als Touristenattraktion gilt. Bei der 8,6 Meter breiten Leinewelle handele es sich nun um die breiteste künstlich erzeugte Welle Deutschlands, teilte der Energieanbieter und Hauptsponsor Enercity mit. Sie ist mit einem hydraulischen Wehr ausgestattet, das per App gesteuert werden kann. So kann die Welle unterschiedlich ausgerichtet werden, was auch das Surfen bei niedrigem Wasserstand erleichtert. Auch ein sogenannter Fischpass wurde eingebaut - eine bauliche Vorrichtung an fließenden Gewässern, die es Fischen ermöglicht, Hindernisse wie Wehre zu überqueren. Zuvor hatte der Fischereiverband Hannover erfolglos gegen das Projekt auf der Leine geklagt.