Friseurmeister gibt Tipps Styling und Schnitt: Wie lassen sich Haarwirbel bändigen?

Strähnen ragen aus dem Pony in die Luft oder der Scheitel lässt sich nicht so ziehen, wie man sich das vorstellt: Haarwirbel können ganz schön nerven. Vor allem, wenn man mehrere von ihnen hat. „Man kann aber auch mit ihnen arbeiten, also sie zum Vorteil nutzen“, sagt Antonio Weinitschke, Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.