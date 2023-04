Bundesliga Streich über Schwolow: „Den Druck war er nicht gewohnt“

„Er ist in Fahrwasser gekommen, wo es für ihn nicht einfach war. Wenn man die ganze Zeit Trainerwechsel hat, trägt das nicht zur Beruhigung bei, und den Druck war er nicht gewohnt“, versuchte Streich zu erklären, warum sich sein ehemaliger Schützling in Berlin und bei Schalke nicht dauerhaft durchsetzen konnte. „Bei uns hat er richtig gut gespielt, aber hier ist es auch ruhig, und da war er sehr stabil“, sagte der SC-Coach, der befürchtet, dass Schwolow die Rückkehr nach Freiburg besonders motivieren wird: „Schwolli will unter allen Umständen bei uns zeigen, dass er ein richtig guter Torwart ist.“