Schulen Stiftung Lesen: Mehr Männer sollen Kindern vorlesen

Beliebte Bücher für Zwei- bis Siebenjährige in sieben Sprachen, kostenlose Vorlesegeschichten per App aufs Handy und Lesepaten aller Altersstufen: Mit zahlreichen Angeboten will die Stiftung Lesen Familien Lust aufs Vorlesen machen. „Viele Eltern fühlen sich vom Vorlesen überfordert“, sagte die Geschäftsführerin der Programme der Stiftung Lesen, Sabine Uehlein, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz zum Tag der Familie an diesem Montag. „Insbesondere die männliche Perspektive fehlt.“