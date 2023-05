2. Liga St. Pauli und Düsseldorf spielen Remis und verspielen Chance

St. Pauli übernahm schnell die Kontrolle über das Spielgeschehen, konnte zahlreiche Chancen jedoch nicht zum Führungstor nutzen. Die größte Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte St. Paulis Marcel Hartel (45.), der mit einem strammen Schuss aus knapp 20 Metern die Latte traf. Anders als die Hamburger fand Düsseldorf lange nicht in die Partie. Große Lücken im Offensivspiel, behäbige Aktionen gegen den Ball, schlechtes Stellungsspiel - die Mängelliste war lang. In der zweiten Hälfte wurde Düsseldorf sicherer, ein abgefälschter Schuss des Sekunden zuvor eingewechselten Jona Niemiec (68.) landete an der Latte.