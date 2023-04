Fußball Sportvorstand Heidel: Europacup würde Mainz nicht verändern

Die Mainzer spielten zuletzt 2016 unter Chefcoach Martin Schmidt in der Europa League und schafften bisher insgesamt viermal den Sprung ins internationale Geschäft. Heidel rechnet bei einer weiteren Qualifikation auch nicht mit einem großen Geldsegen. „Finanziell ist die Conference oder Europa League nicht der ganz große Renner. Denn auch die Kosten sind enorm“, sagte er. „Wir sind aber kein Verein, der in der Gruppenphase in jedem Spiel 30.000 Zuschauer im Stadion haben würde.“