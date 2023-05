Lieferengpässe SPD-Fraktionschefin für Stärkung von Arzneimittelproduktion

Mainz · Die Politik muss sich nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler dringend für mehr Medikamentenproduktion in Deutschland und Europa einsetzen. Das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Gesetz gegen Lieferengpässe bei patentfreien Medikamenten sei richtig, sagte sie am Freitag nach einem Treffen der SPD-Fraktionschefs in Bund und Ländern in Mainz.

05.05.2023, 16:53 Uhr

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag von Rheinland-Pfalz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

„Aber man muss auch sehen, das ist ein Lindern der Symptome.“ Das Problem der Arzneimittelengpässe an sich werde damit nicht bekämpft, betonte Bätzing-Lichtenthäler. Bund, Länder und Europa müssten dafür sorgen, dass die Produktion wieder stärker nach Deutschland und Europa verlagert wird. „Wir dürfen nicht länger abhängig sein von wenigen Lieferanten in der Welt“, sagte die Fraktionschefin. Wichtig sei für forschende Pharmaunternehmen der Patentschutz. „Das ist das Nonplusultra“, sagte sie. Zentral sei auch, dass anonymisierte Patientendaten leichter genutzt werden könnten. Es müsse deutlich gemacht werden, dass das keine Gefahr sei, sondern der Versorgung der Menschen diene. © dpa-infocom, dpa:230505-99-575604/2

(dpa)