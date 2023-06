Nations League Spanien nach Sieg gegen Italien im Finale

Die Spanier treffen damit am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) im Finale in Rotterdam auf Kroatien. Der WM-Dritte hatte sich am Mittwoch gegen Gastgeber Niederlande in einem spektakulären Spiel mit 4:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Luka Modric und Co. können damit weiter auf den ersten großen Titel hoffen. Für Italien bleibt am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) dagegen nur das bedeutungslose Spiel um Platz drei gegen die Niederlande in Enschede.