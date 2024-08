Wasch-Tipp Sonnencreme-Flecken entfernen: So geht's

Ist kein Wasser in Reichweite, kann man den Sonnencreme-Klecks mit einem Taschentuch oder Küchenpapier abtupfen. Danach sollte das Kleidungsstück zeitnah in die Waschmaschine. Kleidung mit Sonnencreme-Flecken wäscht man möglichst mit Vollwaschmittel. Aber bitte kein flüssiges - denn das enthält keine Bleichmittel und auf die kommt es an.