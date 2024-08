Schäden vermeiden Sonne satt: So schützen Sie Ihre Augen

„Unabhängig von modischen Trends sollte außerdem zu eher großflächigen Modellen gegriffen werden, die die Augen auch oben und seitlich wirksam abschirmen“, rät Professor Dr. med. Frank Holz. Er ist Direktor der Universitäts-Augenklinik Bonn und Vorsitzender der Stiftung Auge. Das sei gerade an den typischen Urlaubsorten am Meer und in den Bergen wichtig, wo viel Sonnenlicht von der Umgebung reflektiert wird.