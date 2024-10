Mentale Gesundheit So kann Sport bei Depressionen helfen

150 Minuten pro Woche sollen gesunde Erwachse sich in moderater oder 75 Minuten mit hoher Intensität bewegen, empfiehlt die WHO. Daran kann man sich auch bei der Behandlung einer depressiven Störung oder von depressiven Symptomen orientieren, so die Autoren des im Magazin Praxis erschienenen Fachartikels „Freude durch Sport und Bewegung bei psychischen Erkrankungen“.