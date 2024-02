Farbe fürs Lid So gelingt das Augen-Make-up mit blauem Lidschatten

Und so geht's: Zunächst Lidschatten in einem kräftigen Blauton entlang des oberen Wimpernkranzes auftragen. Will man einen sanften, verblendeten Effekt erzielen, arbeitet man am besten mit einem Eyeliner-Pinsel. Für den Bereich unter dem Auge kann man zusätzlich einen anderen dunklen Blauton wählen.