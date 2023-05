French Open „So brutal ist Tennis“: Zverevs Weg zurück nach Paris

Zuletzt war der US-Open-Finalist von 2020 in der Weltrangliste dagegen auf Rang 27 zurückgefallen, seine schlechteste Platzierung seit September 2016. Im nächsten Ranking wird er sich durch die Erfolge in Genf wieder an Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff vorbeischieben - ein frühes Aus bei den French Open würde jedoch einen heftigen Absturz und in der Folge schwere Gegner bereits in frühesten Turnierphasen bedeuten.