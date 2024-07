Gegen Grauschleier So bleiben weiße Socken lange weiß

Das Ergebnis: Weder schaffte es ein Säckchen mit Zitronenscheiben in der Maschine graue Textilien bei 60 Grad wieder weiß zu machen, noch zeigte ein einstündiges Einweichen in Zitronensäure und 60 Grad heißem Wasser plus anschließender Wäsche große Wirkung. Und auch zwei Tüten Back­pulver, die mit Prüf­wasch­mittel und Textilien in die Maschine gefüllt wurden, lieferten demnach keinen mess­baren Weiß-Effekt.