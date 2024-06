Einschlafhilfe und Tröster Sind Schnuller so schlecht wie ihr Ruf?

„Neugeborene und auch ältere Babys haben ein starkes Saugbedürfnis“, erklärt Imlau. Das könne man an der Brust befriedigen, das Kind also stillen, wenn es Hunger habe - aber eben auch, wenn es keinen Hunger habe. „Bei einem stark saugbedürftigen Kind kann das für die Frau bedeuten, es zehn Stunden am Tag an der Brust zu haben.“ Manchen Müttern gehe es damit gut, sagt Imlau. „Doch für andere ist es total valide, ihren Kindern als zusätzliche Regulationshilfe einen Schnuller zur Verfügung zu stellen.“