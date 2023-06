Champions League Simone Inzaghi: Mit „Fitness, Mentalität, Herz“ gegen City

Istanbul · Inter Mailand will im Champions-League-Finale gegen das Starensemble von Manchester City seine Außenseiterchance nutzen. Es brauche „Fitness, Mentalität und Herz“, zählte Trainer Simone Inzaghi einen Tag vor dem Endspiel in Istanbul am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) die Schlüsselpunkte auf.

09.06.2023, 17:52 Uhr

Cheftrainer Simone Inzaghi (M) will mit seinem Team «Inter-Geschichte» schreiben. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Der größere Druck liege zwar beim klar favorisierten Gegner, doch „auch wir sind überhaupt nicht entspannt, sondern sehr konzentriert“, berichtete Inzaghi und versprach: „Wir werden für ein exzellentes Spiel um jeden Zentimeter auf dem Rasen kämpfen.“ Jeder im Team wisse, „dass wir eine Riesenchance haben, Inter-Geschichte zu schreiben“. Bislang konnten die Nerazzurri dreimal den wichtigsten Clubwettbewerb in Europa gewinnen, zuletzt vor 13 Jahren im Finale gegen den FC Bayern München. Über einen Startelfeinsatz des früheren Dortmunders Henrich Mchitarjan will Inzaghi erst nach dem Abschlusstraining im Atatürk-Olympiastadion entscheiden. Wie sein Team Manchesters Ausnahmestürmer Erling Haaland stoppen soll, weiß der 47-Jährige dagegen schon genau - zumindest in der Theorie. Er habe „etwas vorbereitet“, verriet der jüngere Bruder des zweimaligen Champions-League-Gewinners Filippo Inzaghi, „aber das ganze Team muss sich um ihn und auch die anderen Spieler von Manchester City kümmern“. © dpa-infocom, dpa:230609-99-01122/2

(dpa)