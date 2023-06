Fernsehen Siegerin Vivien hat sich zwei Mal bei GNTM beworben

„Ich war dann natürlich ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat“, sagte das Model, das aus Münstermaifeld im Landkreis Mayen-Koblenz stammt. Umsonst sei der Aufwand aber nicht gewesen: Für diese Staffel habe sie die alte Bewerbung kurzerhand wiederverwendet. „Ich hab einfach mal geguckt, was passiert. Ich war ja auch mitten in der Ausbildung, also es hat zeitlich bei mir eigentlich gar nicht richtig reingepasst.“ Vor der Teilnahme an der Castingshow machte die 23-Jährige eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel.