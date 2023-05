DFB-Nachwuchs Sieg im Elfmeterschießen: U17 erreicht EM-Halbfinale

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück setzte sich in Debrecen mit 3:2 (1:1, 0:1) im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch und hat damit auch die Teilnahme an der U17-Weltmeisterschaft Ende dieses Jahres sicher. Am Dienstag spielt die deutsche Nachwuchs-Auswahl gegen Polen um die erstmalige Endspiel-Teilnahme in dieser Altersklasse seit 2015. Das Finale findet am 2. Juni statt.