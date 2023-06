Finalkampf Sieg gegen Saarbrücken: Elversberg holt Landespokal

Adriano Grimaldi hatte Saarbrücken in der 7. Minute per Kopf in Führung gebracht. Dann aber nutzte der Drittliga-Meister seine Überlegenheit und kam durch Lukas Pinckert zum Ausgleich (14.). Nick Woltemade, der zum besten Drittliga-Spieler der Saison gewählt worden war, verwandelte einen Handelfmeter zum 2:1 (50.). Auf Vorarbeit Grimaldis machte Lukas Boeder das 2:2 (56.), ehe Bobzien für den Siegtreffer sorgte.