Enspiel in Budapest Sevillas Europa-League-Spezialisten wollen Saison retten

In der spanischen Liga liegen die Andalusier, bei denen auch der frühere Schalker Bundesliga-Profi Ivan Rakitic unter Vertrag steht, vor dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende nur auf dem elften Tabellenplatz. In der Europa League waren sie in den vergangenen Jahren aber extrem erfolgreich. Sechsmal haben sie den Wettbewerb inklusive seines Vorgängers UEFA-Cup schon gewonnen und damit so häufig wie kein anderer Club.