Rudern Schwierige Mission: Achter auf Suche nach alter Schlagkraft

Eine frühe internationale Standortbestimmung steht Ende Mai bei der EM in Bled (Slowenien) an, wo es zum Kräftemessen mit Weltmeister Großbritannien und dem WM-Zweiten aus den Niederlanden kommt. Weitere Starts vor der WM sind bei den Weltcups in Varese (16. bis 18. Juni) und Luzern (7. bis 9. Juli) geplant. „Die Olympia-Qualifikation hat oberste Priorität“, sagte Tschäge und warb um Geduld für die im Schnitt 24,7 Jahre alte Crew.