Mainz Schweitzer will „Digitalkultur in der Pflege anstoßen“

Die Pandemie war bei der Digitalisierung der Pflege in den rheinland-pfälzischen Einrichtungen und Schulen einer Studie zufolge „Treiber und Barriere“ zugleich. Die Ausstattung sei zwar vorangekommen, es gebe aber noch Luft nach oben, sagte Studienleiter Professor Frank Weidner von dem vom Arbeitsministerium beauftragten Forschungsinstitut Dienstleistung, Innovation, Pflegeforschung GmbH (Dip) am Donnerstag in Mainz.