Bundesliga Schwarz kritisiert Referee Aytekin: „Völlig überfordert“

Es seien von ihm zwar emotionale Wörter gefallen, gab Schwarz zu, „aber es war keine Beleidigung dabei. Ich habe mit ihm in Ruhe in der Halbzeitpause auch darüber gesprochen“. Aytekin berichtete, Schwarz sei „mit der Leistung unzufrieden“ gewesen. „Jeder darf äußern, was er will. Ich äußere Gott sei Dank nicht alles, was ich denke“, sagte der Oberasbacher: „Ich verstehe ja, worum es geht. Wir kommen nicht leichtfertig hierher und denken: Wir pfeifen jetzt mal ein Spiel und uns ist das hier egal. Dann finde ich es immer schwierig, wenn man pauschal etwas raushaut.“