Bundesliga Schmidt: Grundsätzlich Job außerhalb Heidenheims vorstellbar

Wenn es nach ihm gehe, werde er seinen aktuell bis 30. Juni 2027 laufenden Vertrag bei den Schwaben erfüllen, so Schmidt. „Man darf aber nicht einfach sagen, was fünf Jahre gut war, ist die nächsten fünf Jahre automatisch gut“, warnte er. In der abgelaufenen Saison führte er den FCH zur Zweitliga-Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.