Premier League Schiri-Vereinigung weist Klopp-Vorwurf „entschieden“ zurück

Klopp hatte nach seinem emotionalen Jubel über den Siegtreffer durch Diogo Jota in der vierten Minute der Nachspielzeit die Gelbe Karte gesehen, weil er wütend auf den Vierten Offiziellen zugerannt war. Sein Ärger galt aber vor allem Tierney, mit dem man „eine Vorgeschichte“ habe, sagte Klopp bei Sky Sports nebulös: „Ich weiß wirklich nicht, was dieser Mann gegen uns hat. Wie er mich anschaut - ich verstehe es nicht.“ Und was Tierney bei der Verwarnung zu ihm gesagt habe, sei „nicht okay“ gewesen.