Schiefstand kann schmerzen Schiefe Körperhaltung? So können wir entgegenwirken

Was man also tun kann, sofern es geht: Im Alltag bestimmte Sachen umbauen, die man beidseits machen kann. Also etwa den Schreibtisch so umräumen, dass man auch mal den Kopf in die andere Richtung hält. Das muss nicht täglich sein, im Wochen- oder Zwei-Wochen-Rhythmus reicht. Am besten stellt man sich einen Reminder oder Wecker.