Bundesliga Schalke jubelt: Sieg in Mainz befeuert Hoffnung

Der Stürmer, der in der 26. Minute schon das 1:0 erzielt hatte, war in der entscheidenden Szene vom Mainzer Anthony Caci am Trikot gehalten worden. Nach Intervention des Video-Assistenten schaute sich Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die TV-Bilder an und gab zum großen Unmut der Mainzer den Strafstoß. Zwar habe der Schalker Angreifer zuvor am Trikot des Mainzers gezupft, „aber das Halten von Caci war relevanter. Ich kann mit der Entscheidung so herum wesentlich besser leben“, sagte Jöllenbeck. Er sei deshalb froh, dass sich der Video-Assistent eingeschaltet habe.