Nach Abstieg Schalke 04 verlängert mit Verteidiger Kaminski

In der abgelaufenen Saison, in der Schalke den Klassenverbleib verpasste, kam Kaminski in acht Erstliga-Partien zum Einsatz und erzielte zwei Tore. „Er bringt viel Erfahrung mit und kann insbesondere mit Drucksituationen sehr gut umgehen. All das wird uns in der kommenden Saison weiterhelfen“, sagte Schalke-Coach Thomas Reis.