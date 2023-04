Europa League Saint-Gilles' Geheimnis: Poker-Millionär spielt „Moneyball“

Viele in der Szene erinnert das, was Bloom und Co. betreiben, an den Hollywood-Film „Moneyball“ mit Brad Pitt beziehungsweise die dahinterstehende Geschichte aus dem Profi-Baseball in den USA. Spieler werden zunächst einmal allein durch Daten gescoutet. Und so kommt man auf Profis, die passgenau sind, aber andernorts durchs Raster fielen und somit günstiger sind. Das tun auch andere, aber keiner so effektiv wie Brighton und Saint-Gilles.