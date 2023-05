Meisterfeier in München Rund 10.000 Fans warten auf die Bayern

Dabei sollte am Sonntag ein doppelter Erfolg gefeiert werden: Auch die Fußballerinnen des FC Bayern sicherten sich die deutsche Meisterschaft mit ihrem fünften Titel, nachdem sie im Saisonfinale am Sonntag die Tabellenführung in der Bundesliga vor dem VfL Wolfsburg durch ein 11:1 gegen Absteiger Turbine Potsdam behauptet hatten.