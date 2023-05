Gewerkschaft Rund 1000 Klinikärzte in NRW und Rheinland-Pfalz streiken

Die meisten Klinikärzte seien nach Frankfurt aufgebrochen, um an der zentralen Kundgebung in Frankfurt am Mittag teilzunehmen, sagte der Sprecher. „Darüber hinaus treten in Nordrhein-Westfalen über 200 Ärztinnen und Ärzte an den sechs Standorten Bad Oeynhausen, Detmold, Bielefeld, Gelsenkirchen, Neuss und Marl in den Streik“, hieß es. Eine lokale Kundgebung mit rund 100 Teilnehmern solle es am Mittag in Neuss geben.