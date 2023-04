Nationalspieler über Ex-Coach Rüdiger über Tuchel: „Trainer, der sehr viel erwartet“

„Er ist sehr ehrlich. Er kommuniziert klar, was und wie er etwas haben möchte“, sagte der 30 Jahre alte Profi von Real Madrid in einem Sport1-Interview. Der Innenverteidiger hatte unter Tuchel 2021 die Champions League mit dem FC Chelsea gewonnen. An diesem Mittwoch empfängt Rüdiger mit Real seinen Ex-Club im Santiago Bernabéu (21.00 Uhr/DAZN).