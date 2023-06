Nationalmannschaft Rückkehrer Hofmann geht mit „Extraschub“ in Länderspiele

Gladbach-Profi Jonas Hofmann geht sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit besonderem Antrieb an. Das kündigte der 30-Jährige beim Treffpunkt des DFB-Kaders im Teamhotel außerhalb Frankfurts an. „Das will ich schwer hoffen, dass das ein Extraschub ist“, sagte der Mittelfeldspieler angesprochen auf seine Heirat nach dem Bundesliga-Saisonende.