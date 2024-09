Impfung RSV: Was Babys vor schweren Verläufen schützt

Heißt: Geimpft wird nicht das Baby, sondern die Mutter in der Schwangerschaft. „Die Mutter bildet Antikörper, die auf das Ungeborene übertragen werden. So hat es in den kritischen ersten Wochen und Monaten seines Lebens direkt Schutz“, sagt Marcus Krüger. Eine Stiko-Empfehlung für diese Impfung liegt jedoch bislang nicht vor.