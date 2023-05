Europa League Roma gegen Leverkusen ohne Abwehrchef Smalling

Die Italiener klagen seit Wochen über viele Verletzten. In der Liga droht die AS einen Champions-League-Rang zu verpassen. Damit bliebe nur noch der Sieg in der Europa League, um sich für die Königsklasse im Herbst zu qualifizieren. Dafür muss der Hauptstadtclub der Personalmisere trotzen und hoffen, dass im Saisonfinale doch noch einige Angeschlagene zurückkommen. „Mal schauen, ob wir in Leverkusen ein paar Spieler mehr haben als morgen“, meinte Mourinho.