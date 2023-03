Covid-19 : RKI: Steigende Corona-Inzidenz in Karnevalshochburgen

RKI: Steigende Corona-Inzidenz in Karnevalshochburgen

Dicht an dicht: Hunderte Menschen feiern nach dem Rosenmontagsumzug auf dem Gutenbergplatz in Mainz. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Berlin Dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zufolge haben in Regionen „mit stärkeren Karnevalsaktivitäten“ die Corona-Infektionen zugenommen. Gibt es Anlass zur Sorge?

Inzidenzwerte hätten in Regionen „mit stärkeren Karnevalsaktivitäten“ zugenommen, heißt es im RKI-Wochenbericht. Demnach setzte sich der bundesweite Inzidenzanstieg vergangene Woche auf weiter niedrigem Niveau fort: Er wurde auf 14 Prozent im Vergleich zur Woche zuvor beziffert. Besonders stark stiegen die Werte laut Bericht allerdings in Rheinland-Pfalz (36 Prozent), Nordrhein-Westfalen (35 Prozent) und dem Saarland (34 Prozent) sowie in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre. Diese Angaben beziehen sich nur auf im Labor bestätigte Corona-Fälle.