Landesfest Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems startet

Abgesperrte Straßen, Arbeiter an Bühnen und Ständen: Bad Ems hat sich am Freitag für Tausende Besucher des Rheinland-Pfalz-Tages zurecht gemacht. Zum 37. Mal wird von Freitag bis Sonntag das Landesfest gefeiert. „Seit über drei Jahrzehnten feiern wir in Rheinland-Pfalz dieses Landesfest. Es ist für uns ein wichtiges Fest, weil die Menschen hier zusammenkommen, sie begegnen sich, aber sie zeigen sich auch“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag vor der offiziellen Eröffnung. „Sie zeigen, was Rheinland-Pfalz kann, in all seiner Vielfalt und in der unterschiedlichen Bedeutung.“