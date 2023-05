Feste „Rhein in Flammen“ ohne Rheinland-Pfalz Tourismus

Dieses Jahr soll noch einmal alles so werden wie früher bei „Rhein in Flammen“: Ein Schiffskonvoi und ein Höhenfeuerwerk soll am 12. August zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeistern. Doch wie genau es nach diesem Datum mit der Veranstaltung weitergeht, ist ungewiss. Am Dienstag kündigte die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ihren Rückzug als Veranstalter an.