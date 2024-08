Ballaststoff Resistente Stärke: Warum unser Darm Nudeln von gestern liebt

Dafür muss man erst einmal wissen, dass resistente Stärke nicht nur in abgekühlten Nudeln und Kartoffeln zu finden ist. „Resistente Stärke kommt auch natürlicherweise in einigen Nahrungsmitteln vor“, sagt Birgit Terjung. In Hülsenfrüchten, besonders in weißen Bohnen, in grob geschrotetem Getreide oder in nur wenig gereiften Bananen ist sie von Natur aus enthalten.