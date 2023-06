Nationalmannschaft „Relevant für ein ganzes Land“: Löw über Bundestrainer-Druck

Dem Bundestrainer war damals vorgeworfen worden, die Partie leichtfertig vercoacht zu haben, indem er Italiens Spielmacher Andrea Pirlo in eine Art Manndeckung nahm. „Gegen Italien gab es einen klaren Fokus auf Pirlo, uns war klar, dass er in ihrem Spiel der entscheidende Mann ist. Also galt es, ihn nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und leider: Es hat nicht funktioniert“, räumte der langjährige DFB-Chefcoach elf Jahre nach der Niederlage von Warschau ein.