Spiele gegen den HSV Relegation für VfB das „Rettungsboot“: Es geht um Millionen

Schließlich könnte der VfB mit einem Erfolg in den beiden Entscheidungsspielen gegen den Zweitliga-Dritten Hamburger SV „noch einmal das korrigieren, was uns in 34 Spielen zuvor nicht gelingen wollte“, sagte Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hinspiel in Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). „Die Relegation ist unser Bundesliga-Rettungsboot.“