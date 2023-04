Bundesliga Reis mit „Gänsehaut“: Riesige Fan-Unterstützung für Schalke

Die Fans könnten dazu beitragen, „ein paar Prozente rauszukitzeln“, sagte Reis. „Die Mannschaft weiß, welchen Support wir in Hoffenheim haben werden.“ Gewinnen die Schalker, würden sie bis auf einen Punkt an den Konkurrenten heranrücken. Schalke ist in der Tabelle der Fußball-Bundesliga Vorletzter, Hoffenheim steht als 15. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.